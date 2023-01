Moris voit un Mazzù "plus serein" à Charleroi : "Ca fait plaisir de le revoir avec le sourire"

Felice Mazzù a encore dû s'incliner contre l'une de ses anciennes équipes, et les supporters de l'Union l'ont un peu chambré. Mais Anthony Moris a enterré la hache de guerre.

Le départ de Felice Mazzù de l'Union à Anderlecht s'était fait dans des circonstances particulières, qui avaient laissé s'installer un peu de ressentiment entre les supporters de l'USG et leur ancien coach à succès. Mais alors que Charleroi s'inclinait samedi contre l'Union, pas de sentiment revanche cette fois, affirme Anthony Moris. "Non, ce n'était pas Felice Mazzù contre l'Union. Ce sentiment était peut-être un peu vrai quand il était à Anderlecht, on sait ce qui s'est passé à l'époque. C'était un peu spécial", explique le portier unioniste.

Moris se réjouit même de voir un Felice Mazzù bien plus détendu depuis sa signature à Charleroi. "Je suis content de le voir un peu de retour "à la maison", si je puis dire. Il est dans un endroit où il se sent bien, où il est à l'aise, ce n'était pas le cas à Anderlecht", estime-t-il. "On voit bien qu'il est plus serein ici, on revoit le vrai Felice et je lui souhaite le meilleur".