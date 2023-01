Kevin De Bruyne parmi les joueurs que l'Arabie Saoudite aimerait s'offrir !

L'Arabie Saoudite a frappé les esprits en faisant venir Cristiano Ronaldo, soit l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, dans son championnat. Et elle ne compte pas s'arrêter là.

Cristiano Ronaldo a-t-il ouvert la boîte de Pandore en signant à Al-Nassr ? Le quintuple Ballon d'Or est devenu le premier nom vraiment retentissant à rejoindre l'Arabie Saoudite, qui tient à devenir un acteur incontournable du football mondial. Dans le cadre du "Projet 2030" du Royaume saoudien, emmené par le prince Mohamed Bin Salman qui rêve notamment d'accueillir la Coupe du Monde en association avec l'Egypte et la Grèce (!), d'autres stars pourraient se voir offrir des sommes mirobolantes pour signer en Saudi Pro League.

Ainsi, Sky Sports rapporte que l'Arabie Saoudite n'a pas abandonné l'idée de faire venir...Lionel Messi dans un futur proche, peut-être dès l'été prochain, malgré des discussions en cours entre l'Argentin et le PSG pour une prolongation. Un bras de fer symbolique également entre le Qatar et son grand voisin. C'est le club d'Al Hilal, qui a vu CR7 signer chez le rival Al-Nassr, qui accueillerait alors Lionel Messi, en faisant de lui le joueur le mieux payé du monde. Messi, ce n'est pas anodin, est récemment devenu ambassadeur touristique de l'Arabie Saoudite.

Kevin De Bruyne aussi ?

Si le dossier Messi est très compliqué mais prioritaire, l'Arabie Saoudite se tournera vers d'autres noms dans le futur. Et parmi eux, annonce Sky Sports, Mohamed Salah et Kevin De Bruyne ont été pointés comme des cibles. Garry Cook, ancien dirigeant de Manchester City, a été nommé CEO de la Saudi Pro League ; il était à l'époque derrière de nombreux transferts retentissants, au début de l'ère émiratie des Citizens. C'est Cook qui avait amené Yaya Toure, David Silva, Sergio Aguero et Carlos Tevez à Manchester City.

Bref : l'Arabie Saoudite fera des offres, à l'avenir, à plusieurs joueurs majeurs du football afin de solidifier sa place sur l'échiquier mondial. Et contrairement à Cristiano Ronaldo, arrivé à presque 38 ans, ils n'auront pas tous passé leur pic de forme. Kevin De Bruyne se laissera-t-il séduire ? Sur le plan purement sportif, on ne peut qu'espérer une réponse négative...