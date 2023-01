L'Antwerp refuse la suspension de Calvin Stengs pour une raison sportive

Le joueur de l'Antwerp avait été expulsé ce dimanche sur la pelouse du Lotto Park.

Calvin Stengs pourra jouer ce mercredi contre l'Union. Le Néerlandais a reçu une proposition de suspension de trois jours de match, mais l'Antwerp n'a pas accepté cette proposition.

Stengs a été exclu contre Anderlecht après avoir donné un coup au visage de son adversaire. Comme son club n'a pas accepté la proposition, Stengs devra répondre devant la commission des litiges. Cela ne se produira pas avant mercredi, ce qui signifie que Stengs pourra effectivement participer à la Croky Cup.

Le revers de la médaille, c'est que Stengs pourrait être suspendu plus lourdement. L'Antwerp en connait les risques, mais le jeu en vaut la chandelle puisque le Great Old accumule les blessures depuis quelque temps. Ce dimanche, ce sera un match contre le Club de Bruges au programme, et il y a de fortes chances que Stengs ne puisse pas y participer.