Le transfert de Ibe Hautekiet toujours dans l'impasse

Le Standard espère faire signer le défenseur de Club NXT. Mais les choses traînent et le temps s'écoule.

Ibe Hautekiet (20 ans) est annoncé au Standard depuis quelques jours. Cependant, pour le capitaine du Club NXT, un accord est toujours en attente d'après Het Nieuwsblad.

Un contrat à long terme serait prêt à Sclessin pour Hautekiet, d'après La Dernière Heure. Cependant, le Standard et le Club NXT ne sont pas encore parvenus à un accord. Il n'est pas encore certain que les Rouches et le Club parviennent à un accord aujourd'hui. Néanmoins, le Standard a bon espoir que le transfert se fasse pendant la période hivernale des transferts.

Ibe Hautekiet était arrivé au Club de Bruges en 2017 en provenance de Zulte-Waregem. Il a joué 11 matchs en Challenger Pro League cette saison et a marqué 2 buts pour Club NXT.