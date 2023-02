Björn Engels se rappelle tristement d'Islam Slimani : "Comme s'il voulait délibérément me faire mal"

Après plusieurs échecs lors du dernier jour du mercato, c'est finalement l'attaquant algérien qui vient renforcer les rangs offensifs anderlechtois.

Le nouvel attaquant du Sporting d'Anderlecht est Islam Slimani, un joueur dont Björn Engels se rappelle très bien. En 2016-2017, le Club de Bruges dispute alors la phase de poules de Ligue des Champions et reçoit Leicester, qui vient de créer l'une des plus grosses sensations de l'histoire du football en remportant la Premier League au nez et à la barbe des plus grandes puissances anglaises.

Alors que les Foxes mènent 0-2 en Venise du Nord, Islam Slimani est coupable d'une poussée volontaire sur Björn Engels, alors que Ludovic Butelle sort de ses bases pour intercepter le cuir. Le défenseur du Club chute alors lourdement sur son épaule et se déchire plusieurs tendons de l'épaule. Une blessure qui lui a valu de nombreux mois de rééducation.

Après cette blessure, le joueur désormais âgé de 28 ans s'est montré très déçu du comportement de Slimani, dans un entretien accordé à Fan Medias. "Pousser quelqu'un parce qu'on est frustré, ça arrive. Mais sur les photos, on le voit très conscient de la situation. Il voit Butelle sortir et me pousse sur lui, juste à ce moment-là. Comme s'il voulait délibérément me faire mal. Et puis, il fait des gestes comme s'il n'avait rien fait. Je ne peux pas admettre ça. Même quand j'étais au sol, gémissant de douleur, il n'est jamais venu vers moi. Il a pourtant dû comprendre qu'il se passait quelque chose, puisque son coéquipier (NDLR : Danny Drinkwater) est venu me voir. Ne pas montrer la moindre sympathie, ni dans le jeu ni après, je trouve ça très dommage."