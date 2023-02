DFB Pokal : le Bayern se rassure en étrillant Mayence

Les Bavarois étaient dans le doute depuis plusieurs semaines, mais à deux semaines d'affronter le PSG en Ligue des Champions, la confiance semble de retour.

Depuis la reprise de la Bundesliga, nous avons eu droit à un Bayern Munich poussif, qui semblait avoir un peu perdu de sa superbe. Ce mercredi, en Coupe d'Allemagne, le multiple champion d'Allemagne s'est remis dans le droit chemin.

Sur la pelouse de Mayence, les Bavarois se sont fait plaisir et se sont largement imposés sur le score de 0-4. Les trois premiers buts ont été marqués en première période par Choupo-Motting, Musiala et Sané. C'est Alphonso Davies qui a marqué le quatrième but dans les dernières secondes.

De quoi remettre la machine en marche à deux semaines de retrouver le PSG en Ligue des Champions au Parc des Princes.