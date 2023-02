L'Arabie Saoudite décroche l'organisation de la Coupe d'Asie 2027

L'Arabie Saoudite continue son opération de séduction du football mondial.

Après avoir attiré Cristiano Ronaldo à Al-Nassr et obtenu l'organisation des Jeux Olympiques d'Hiver 2029, l'Arabie Saoudite a également décroché l'organisation de la Coupe d'Asie 2027. Sans surprise, puisque le Royaume saoudien était le dernier candidat encore en lice, après les retraits de l’Ouzbékistan, l’Iran et l’Inde et l'obtention en dernière minute de l'édition 2023 par le Qatar suite au désistement de la Chine.

L'Arabie Saoudite rêvera ensuite d'obtenir l'organisaton de la compétition suprême : la Coupe du Monde. L'objectif est 2030, en coordination avec la Grèce et l'Egypte, mais cette candidature est loin d'être favorite, si peu de temps après la première Coupe du Monde dans le Golfe.