🎥 Praet buteur avec Leicester, Liverpool coule à Wolverhampton

Petit coup d'Ɠil vers la Premier League et les matchs de ce samedi.

Leicester, avec Faes, Tielemans et Castagne, s'est imposé face à Aston vIlla. Alors que Leicester menait 2-3 à la mi-temps, Dennis Praet a confirmé la victoire des Foxes en marquant une dizaine de minutes après son entrée au jeu. Premier but de la saison pour Praet, et il devrait lui faire du bien.

DENNIS PRAET 🇧đŸ‡Șâšœ



Après quelques passages difficiles avec @LCFC, le Belge respire et inscrit son premier but cette saison avec les Foxes đŸșđŸ’Ș#AVLLEI pic.twitter.com/DFU51NDJA7 — VOOsport (@VOOsport) February 4, 2023

A Liverpool, cela va de mal en pis. Les Reds ont de nouveau perdu ce weekend, face à Wolverhampton (3-0). Les hommes de Klopp n'ont plus gagné depuis 4 matchs, avec trois défaites subies en Premier League. Liverpool pointe à une presque surréaliste 10e place au classement. C'est à se demander combien de temps Kloppp restera encore à la tête du club de la Mersey...

Les Reds prennent complètement l'eau sur le terrain des @Wolves 💧



Klopp va-t-il tenir à ce rythme jusqu'à la fin de saison â“đŸ€”#WOLLIV pic.twitter.com/J7hxYow1co February 4, 2023

Manchester United s'est imposé 2-1 face à Crystal Palace. Rashford, intenable depuis son retour de la Coupe du monde, a encore marqué.

En outre, on notera la victoire de Brighton contre Bournemouth (1-0), avec Mitoma à nouveau décisif et buteur à la 87e !