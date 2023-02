Bram Nuytinck (ex-Anderlecht) ravi de son transfert malgré la situation compliquée : "Les conditions étaient très intéressantes"

Le Néerlandais a quitté l'Udinese après cinq ans et demi pour rejoindre un club qui se bat contre la relégation.

Bram Nuytinck a rejoint la Sampdoria lors de ce mercato d'hiver, avec qui il est solide titulaire. Après plusieurs saisons du côté d'Udine, l'ancien joueur d'Anderlecht reste en Italie, mais rejoint une formation qui se bat pour sa survie dans l'élite. Un vrai défi qu'il a tout de même souhaité relever.

"L'été dernier, je me disais déjà qu'il était peut-être temps pour un nouveau défi. J'avais également discuté avec le club à ce sujet, l'Udinese voulait me garder, mais j'étais dans ma dernière année de contrat. Six mois ont passé, puis j'ai vraiment senti qu'il était temps de partir et le club l'a bien compris", a expliqué le défenseur au cours d'un entretien accordé à VoetbalNieuws.

"J'ai toujours trouvé que la Sampdoria était un club sympa lorsque je jouais contre eux. J'ai discuté avec des joueurs qui ont évolué là-bas pour en savoir plus, et Filip Djuricic m'a appelé à ce moment-là et nous avons discuté du club et de la ville. Tout le monde était toujours aimable et positif, pareil pour ce qui est des supporters", poursuit le Néerlandais.

"Si nous nous maintenons, mon contrat sera automatiquement prolongé de deux ans. Si nous sommes relégués, je serai un joueur libre. Les conditions étaient très intéressantes", conclut le joueur.