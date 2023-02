Hein Vanhaezebrouck fait passer un message aux supporters : "J'espère qu'il n'y aura pas de réaction négative comme avec Darko Lemajic"

La Gantoise n'a pas enregistré beaucoup d'arrivées au mercato d'hiver.

Hein Vanhaezebrouck avait espéré du sang frais, mais au final il a même perdu Salah. "Nous recherchons des jeunes talents et très bon marché. Et puis, bien sûr, la mare est très petite et on peut difficilement blâmer le scouting", a déclaré l'entraîneur de La Gantoise au Het Nieuwsblad.

"Nous avons vu passer de nombreux noms, mais ils n'étaient pas assez bons. Le seul qui est sorti du lot est Gift Orban. C'est un attaquant central explosif et dangereux dans la surface. Il doit s'adapter au football belge. Peut-être que nous devrions le mettre dans le bain maintenant, mais il n'est pas une copie de Salah. J'espère que le public lui donnera toutes ses chances et qu'il n'y aura pas de réaction négative immédiate comme avec Darko Lemajic."

Pour rappel, l'attaquant nigérian a marqué 19 buts en 24 matchs lors de sa première saison à Stabaek, avec qui il est devenu champion en deuxième division norvégienne. Gand a déboursé 3,5 millions d'euros pour l'attaquant âgé de 20 ans.