Johan Boskamp : "Un vrai cadeau empoisonné pour Domenico Tedesco"

Ce n'est pas encore officiel, mais les Diables Rouges semblent tenir leur nouvel entraîneur national.

Sauf surprise de dernière minute, Domenico Tedesco devrait prendre le relai à la tête de la Belgique.

En spectateur attentif de notre football qu'il est, Johan Boskamp s'est dit intrigué par le choix et surtout curieux de voir ce que donnera son arrivée à la tête des Diables.

"Tedesco reçoit vraiment un cadeau empoisonné ici, car Martinez n'a pas osé prendre de décision forte et maintenant, lui va devoir commencer par en prendre", a analysé le Néerlandais pour Het Belang van Limburg.

"Ce ne sera pas facile, car beaucoup de cadres de l'équipe ont décidé de continuer et veulent encore jouer quelques années de plus. La question désormais sera de savoir lesquels appeler et ne plus prendre. Tedesco décidera probablement sur base de données car c'est un homme d'ordinateurs, de data et tout ça", ponctue Boskamp.