Ligue 1 : Monaco et Clement reviennent provisoirement à un petit point du podium

Au terme d'une prestation sérieuse, le club de la Principauté s'est imposé ce dimanche sur la pelouse de Clermont (0-2), qui était invaincu depuis cinq matchs.

Mission accomplie pour l’AS Monaco avec cette victoire contre Clermont. Après moins de cinq minutes de jeu, le club de la Principauté prenait l’avantage sur une tête de Maripan déviée par Wieteska dans son but (3e), 0-1. Cueillis à froid, les Clermontois encaissaient un nouveau but dix minutes plus tard sur un contre mené par Minamino et conclu par Embolo sur un joli service de Golovin (13e), 2-0.

Après ces deux buts, l’ASM gérait assez tranquillement son avance face à une équipe clermontoise rarement dangereuse dans la moitié de terrain adverse.

En attendant, Monaco revient provisoirement à un petit point de Lens, 3ème, avant de recevoir le PSG le week-end prochain. Clermont, de son côté, reste 10ème juste derrière Nice et l’OL.