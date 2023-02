La commune de Forest rend un avis défavorable pour le nouveau stade de l'Union

Coup dur pour la direction saint-gilloise, qui a demandé l'intervention de la région bruxelloise.

Du plomb dans l'aile pour le projet de nouveau stade de l'Union Saint-Gilloise? Alors que la Commune de Leeuw Saint-Pierre, également concernée avait réagi de manière positive au dernier projet développé par le club, la Commune de Forest, où doit être implanté la nouvelle enceinte, a pour sa part rendu un avis négatif ce mardi.

"Consternée" par la réaction des autorités communales et notamment par les raisons du refus ("il s'agit, entre autres, d'un hôtel qui ne figure pas du tout dans les plans", précise le club dans son communiqué) l'Union Saint-Gilloise a décidé de demander l'intervention du gouvernement bruxellois.

"Depuis plus de quatre ans, nous essayons, par une concertation constructive, de trouver une solution à la question du stade qui menace la survie de notre club. Selon le PRAS, le site du Bempt est situé dans la zone sportive et récréative adéquate pour la construction d’un stade de football, le financement de ce stade extrêmement écologique est entièrement couvert et la mobilité autour de ce stade n’a pas d’égale en Belgique. Pourtant, à chaque fois, nous recevons une réponse négative des partis de la majorité locale Ecolo/Groen et PS. Ils ne reconnaissent pas le problème du site actuel, alors qu’ils nous imposent une taxe supplémentaire, qui a d’ailleurs été créée lorsque le club a été promu en 1A, et adoptent une attitude non constructive à chaque fois", regrette le CEO Bruxellois, Philippe Bormans.