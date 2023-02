Kristof D'Haene et Courtrai iront au Standard le couteau entre les dents : "Le maintien ? Il reste 10 matchs"

Les Kerels sont dans une opération maintien et auront à cœur de ramener un résultat de leur déplacement ce dimanche (18h30) au Standard de Liège.

Interrogé par le Nieuwsblad, le capitaine de Courtrai Kristof D'Haene a d'abord exprimé son ressenti quant à la défaite concédée le week-end dernier sur la pelouse du STVV. "Nous avons bien commencé le match et joué un football soigné. Selemani avance dans le rectangle de Saint-Trond et un défenseur lui marche sur le pied. Vous pouvez clairement le voir sur la vidéo. Le VAR ignore complètement la phase, incompréhensible. (Sur le penalty accordé à Saint-Trond) Il y a contact, mais on peut voir Kadri retirer son pied. Koita le heurte avec sa jambe."

15e du classement avec deux petits points d'avance sur Zulte Waregem - premier relégable - Courtrai va devoir se battre jusqu'au bout pour garantir son maintien en Pro League. Ce ne sera pas face au Standard ce week-end que cela sera le plus aisé de prendre des points. "Il n'y a pas de match facile dans la Jupiler Pro League", a affirmé D'Haene. "Nous devons nous donner à fond dimanche, car abandonner nous est inconnu. Il nous reste 10 matchs. Nous devrons regarder match par match, pour employer un cliché. Par moments, nous pratiquons un bon football et nous devons nous appuyer sur cela. Nous avons certainement assez de qualité pour rester dans la course."