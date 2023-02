Le PSG en perte de vitesse avant le Bayern ? "Nous sommes en colère"

Le PSG a été éliminé de la Coupe de France par Marseille (2-1).

"On connaissait leur (celle de Marseille) force et c'était le match auquel on s'attendait. C'est une équipe très agressive, qui met la pression d'entrée. Les détails font la différence. On est déçu, on est en colère parce qu'on tenait à cette compétition. On est déçu pour nos supporters qui tenaient à cette compétition autant que nous", a déclaré Gianluigi Donnarumma - dans des propos relayés par L'Equipe.

Après cette élimination, le PSG devra se frotter en championnat à l'AS Monaco de Philippe Clément. "Maintenant, il faut relever la tête et penser au match de Monaco samedi", a relativisé le gardien italien.

Avec trois défaites - en comptant les deux en championnat - depuis la reprise et la blessure de Mbappé, le PSG ne semble pas être en excellente posture avant de défier le Bayern de Munich en Ligue des Champions. "Chaque match a son histoire. Pour le moment, il faut bien préparer le match contre Monaco et après on pourra penser au Bayern mais chaque match a une histoire différente. On sait que nous allons préparer à fond la Ligue des champions. On y tient, on fera tout pour passer ce tour", a répondu Donnarumma.