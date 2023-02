Les joueurs voulaient Thierry Henry ? Domenico Tedesco n'est pas perturbé

Les Diables sont-ils enthousiastes à l'idée de travailler sous Domenico Tedesco ? On l'ignore, mais certains avaient fait savoir qu'ils espéraient une promotion de Thierry Henry.

Thierry Henry a quitté le navire belge: il ne fera pas partie des adjoints de Domenico Tedesco, au contraire - si tout se passe bien - de Thomas Vermaelen. Pourtant, les joueurs appréciaient le Français, au point de réclamer pour certains qu'il devienne le nouveau sélectionneur. Alors que Tedesco, lui, devra se présenter au groupe ; Toby Alderweireld, par exemple, a dit qu'il ne connaissait pas son futur coach chez les Diables.

"Ca ne me dérange pas de devoir me présenter. Tout le monde ne peut pas regarder la Bundesliga ou le championnat russe. Je me présente chaque fois que je prends une équipe", sourit Tedesco quand on lui en parle en conférence de presse. "Oui, j'ai entendu cette histoire avec Thierry Henry. Je crois que c'est humain. Quand vous connaissez quelqu'un personnellement et que vous l'appréciez, vous voulez travailler avec cette personne, c'est normal. Je ne m'en fais pas pour ça".