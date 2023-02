Christian Heidel a lancé Domenico Tedesco : "Faire des choix difficiles, ce n'est pas un problème pour lui"

Christian Heidel est le directeur sportif de Mainz. Si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui a permis à ce petit club de l'ouest de l'Allemagne de se pérenniser en Bundesliga. C'est aussi lui qui a lancé les carrières de Jürgen Klopp, Thomas Tuchel et Domenico Tedesco.

Depuis de nombreuses années, Christian Heidel est l'homme fort de Mainz. Arrivé pour un premier service en qualité de directeur sportif en 1992, l'homme de 59 ans avait quitté sa ville natale en 2016 pour rejoindre le grand Schalke 04, où il reste pendant trois saisons. De retour à Mainz en décembre 2020, celui qui a lancé les carrières d'entraîneur de Jürgen Klopp, Thomas Tuchel et Domenico Tedesco s'est livré sur l'arrivée du Germano-italien à la tête des Diables Rouges.

"Avant qu'il ne signe, il m'a appelé pour me parler de cette possibilité. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas d'un challenge facile, puisque la Belgique sortait d'une Coupe du Monde très décevante. Mais Domenico aime les défis" retranscrit Het Laatste Nieuws. "Quand Tuchel et Klopp ont commencé leur carrière d'entraîneur, ils n'avaient évidemment aucune expérience du haut niveau. Pourtant, vous sentiez qu'ils avaient quelque chose de spécial. C'est difficile d'expliquer ce sentiment. Ils voient des choses que les autres ne voient pas."

L'ancien entraîneur de Chelsea et du PSG a débuté sa carrière en 2009 sur le banc de Mainz, alors que le club venait d'arracher sa promotion en Bundesliga. Un an auparavant, un autre entraîneur allemand rejoignait le Borussia Dortmund en provenance du club de Mainz qu'il avait rejoint en 2001 : Jürgen Klopp.

Il n'a pas peur de prendre des décisions difficiles et de dire les choses en face. Les joueurs le respectent pour ça"

Heidel trouve la comparaison avec les deux vainqueurs de la Ligue des Champions inutile. Il existe cependant une ressemblance fondamentale. "Un bon entraîneur est intelligent. Et je ne parle pas uniquement de la connaissance de la tactique. L'intelligence émotionnelle est encore plus importante et il est excellent dans ce domaine. Il a le don pour recevoir les faveurs de ses joueurs sans perdre leur confiance."

Dans sa recherche de profil, l'Union Belge avait stipulé qu'elle recherchait un "sérial-winner" et un entraîneur capable de faire des choix forts. Christian Heidel ne s'inquiète pas de cette condition. "À Schalke 04, il a enlevé le brassard de capitaine à la figure de proue du club Benedikt Höwedes. Il n'a pas peur de prendre des décisions difficiles et de dire les choses en face. Il sait aussi comment faire passer le message à ses joueurs, qui le respectent pour ça."