René Vandereycken à propos d'un coach de D1A : "Il me fait penser à Mourinho"

Ce week-end également, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale, René Vandereycken, a encore remarqué beaucoup de choses. Et quelque chose l'a frappé.

Le KRC Genk a perdu à domicile pour la première fois cette saison contre l'Antwerp. Il y avait beaucoup à dire sur ce match. Également de la part de René Vandereycken.

Compliments

"L'Antwerp n'a pas volé sa victoire. Ils avaient un plan de match clair et ils ont réussi. Mark van Bommel me fait penser à José Mourinho", a déclaré l'ancien sélectionneur national au Het Nieuwsblad. Et c'est un compliment. "Beaucoup voient Mourinho comme un entraîneur défensif, mais je le dis vraiment dans le sens positif. Van Bommel organise son équipe en fonction des qualités qu'il possède. Il utilise les qualités offensives de son noyau, mais s'appuie encore principalement sur son organisation. Si vous n'avez pas actuellement les joueurs pour apporter un football spectaculaire, pourquoi essayer de le faire de toute façon ? "