Mbappé titulaire ou non contre le Bayern ? La réponse est tombée !

L'ailier gauche du PSG est toujours incertain pour cette rencontre au sommet des huitièmes de finale de Ligue des Champions.

La question est sur toutes les lèvres à Paris : Kylian Mbappé va-t-il jouer ce mardi soir face au Bayern ? La star française du PSG est absente des terrains depuis le 1er février dernier des suites d'une contusion à la cuisse gauche et était censé être absent trois semaines. Mais sa récupération se passe plus vite que prévu, puisqu'il a repris l'entraînement individuel ce dimanche et la séance collective le lendemain.

Christophe Galtier, le coach du PSG, avait laissé planer le doute quant à l'état de disponibilité de Mbappé. "Je ne sais pas encore s'il sera sur la feuille de match. On fera le point avec Kylian et le staff médical mardi matin. Mais s'il est sur la feuille de match, il jouera. Il ne fera pas juste acte de présence sur le banc", avait lancé Galtier en conférence de presse.

Selon RMC Sport, la réponse est tombée en interne ce mardi matin : après un echange avec Galtier, Mbappé sera bien sur la feuille de match, mais en tant que remplaçant. Reste donc à voir combien de minutes il jouera ce soir.