"Une légende du Real Madrid doit terminer sa carrière au Real Madrid"

Le futur de Karim Benzema a été évoqué par Carlo Ancelotti.

A 35 ans, Karim Benzema connait une saison délicate au Real Madrid. Le Français a cumulé les blessures et encore peu joué. L’attaquant possède un contrat qui court jusqu’en juin 2023. Il serait tombé d’accord avec ses dirigeants pour une prolongation d’un an. Mais le joueur se pose certainement des questions sur son futur. Et Carlo Ancelotti lui a donné un précieux conseil, en conférence de presse.

Face aux médias, le coach italien s’est exprimé sur le futur du natif de Lyon : « Sa prolongation ? Je ne sais pas. Mais je le répète : les légendes du Real Madrid doivent terminer leur carrière au Real Madrid », a-t-il lancé. S’il suit son conseil, Karim Benzema pourrait encore améliorer ses statistiques, qui sont pour l’instant de 337 buts et 163 passes décisives en 627 apparitions sous la tunique blanche.