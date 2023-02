Les arbitres de la 26e journée de Jupiler Pro League sont connus

Le département des arbitres professionnels vient de publier la liste des arbitres principaux qui officieront lors de la 26e journée de Jupiler Pro League. Jasper Vergoote sera en charge du choc entre l'Union et le Standard.

Jan Boterberg, Lothar d'Hondt, Erik Lambrechts, Bram Van Driessche, Nicolas Laforge et Lawrence Visser seront les responsables du VAR ce week-end.

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/78APG7Adjh

🇫🇷 - https://t.co/yRB4wPaWpw pic.twitter.com/NaZm5zwelb