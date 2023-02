Thibaut Peyre revient sur ses débuts en Arabie Saoudite : "De la qualité mais très peu d'intensité"

Quelques semaines après son arrivée, l'ancien défenseur de Mouscron, de l'Union et de Malines nous parle des différences entre la Jupiler Pro League et la Premier League saoudienne.

En début de mercato hivernal, Thibaut Peyre a quitté le KV Malines après 4 ans pour rejoindre la Premier League saoudienne et sa lanterne rouge, Al-Batin. Dans une précédente interview accordée il y a un mois, le défenseur central de 30 ans s'était confié sur les raisons de son départ dans un pays du Golfe.

Quelques semaines plus tard, Thibaut Peyre a disputé 5 matchs complets pour le compte d'Al-Batin et est apparu une première fois dans l'équipe de la semaine du championnat. Dans un nouvel entretien, il s'exprime sur les différences marquantes entre la Jupiler Pro League et la Premier League saoudienne.

"Il y a beaucoup de bons joueurs dans les équipes. Les formations d'Arabie Saoudite peuvent compter jusqu'à 8 étrangers dans leurs rangs, dont 7 peuvent figurer sur la feuille de match. Ces joueurs sont généralement titulaires et le onze de base est complété par quelques locaux."

Le rythme est incroyablement frustrant"

La première chose qui a marqué Thibaut Peyre en Arabie Saoudite, c'est l'absence totale ou presque de rythme. "Il y a très peu d'intensité. Le jeu est continuellement coupé par les arbitres qui sifflent faute à chaque contact et les joueurs qui apprécient parfois rester au sol durant de longues secondes. C'était très frustrant de s'y adapter. C'est quelque chose qui peut vous rendre nerveux, surtout quand vous courez après le score."

Être derrière au marquoir, c'est malheureusement une chose à laquelle le Français doit s'adapter. Al-Batin n'a remporté que trois points depuis le début de la saison et compte dix unités de retard sur la première équipe non relégable, Khaleej. "Le club a reçu une interdiction de transférer au mercato estival. C'est donc seulement cet hiver que 6 étrangers ont rejoint le noyau. Le club a ramené plusieurs joueurs sud-américains qui ont beaucoup de qualité, mais ils sont tous arrivés hors forme puisqu'ils étaient en pleine trêve. Je suis presque le seul à avoir fait une préparation complète. On va tout faire pour se sauver. Il n'y a pas vraiment de quoi être optimiste, mais je le suis."

Les yeux rivés sur Malines et la course au titre

Malgré son départ à plus de 5000 kilomètres de l'AFAS Stadion de Malines, Thibaut Peyre suit toujours attentivement notre Jupiler Pro League. "Quand je regarde le KaVé, j'ai l'impression de regarder la Premier League anglaise tant le rythme ici en Arabie Saoudite en bas. Je vois des joueurs courir partout, c'est très différent" s'amuse le nouveau joueur d'Al-Batin.

En haut de tableau, ce sont des visages que Peyre connaît bien qui se disputent le titre. Son ancien entraîneur Wouter Vrancken est leader avec Genk, mais ses anciens coéquipiers à l'Union ne sont pas bien loin. "Si je dois choisir l'un des deux pour le titre ? C'est très difficile. Vrancken est de loin l'entraîneur avec lequel j'ai préféré travailler, mais j'ai encore une très bonne relation avec Ismael Kandouss et Teddy Teuma, par exemple. Allez, je vais opter pour Genk car Wouter le mérite vraiment" conclut Thibaut Peyre.