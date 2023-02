Un cador de la Premier League bientôt aux mains d'un irano-américain ?

Le groupe d'investissement est déjà détenteur des Phoenix Suns en NBA et de l'écurie de Formule 1 McLaren.

Selon les informations du Financial Times, le milliardaire irano-américain Jahm Najafi prépare une offre de 3,5 milliards d'euros pour racheter Tottenham. L'investisseur de 59 ans est un homme d'affaires prospère, président de MSP Sports Capital et propriétaire de la franchise de NBA des Phoenix Suns. Il travaillerait actuellement avec un consortium d'investissements afin de préparer une offre pour racheter les Spurs.



MSP Sports Capital souhaite financer 70 % du montant total et espère que les 30% restants seront financés par des investisseurs du Golfe. En 2020, MSP avait également racheté l'écurie de Formule 1 McLaren.