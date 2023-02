Angel Di Maria évoque le pouvoir que le PSG a donné à Kylian Mbappé

L'international argentin est revenu sur le pouvoir donné par le Paris Saint-Germain au natif de Bondy.

Angel Di Maria explique que le Paris Saint-Germain a donné à Kylian Mbappé un certain pouvoir pour le prolonger en mai dernier, dans une interview accordée à ESPN. L'Argentin a laissé entendre que le club de la capitale avait peut-être oublié que son compatriote Lionel Messi est "le meilleur joueur de l'histoire".

"Ils lui ont donné toute la responsabilité. Ils l'ont fait rester alors qu'il pouvait partir et ils lui ont donné ce rôle important pour que ce soit lui et personne d'autre. Mais bon, ils ont donné tout ce pouvoir à Mbappé en ayant le meilleur joueur de l'histoire à ses côtés. Donc c’est un peu difficile de composer avec ça. Ils lui ont donné ce pouvoir parce qu'il est Français, qu'il vient de là (de Paris) et qu'il a gagné une Coupe du monde", a confié l'ancien joueur du PSG.

Avant de dire tout le bien qu'il pense de son ancien coéquipier. "Il a une grande carrière devant lui. Quand j'étais là, c'était un bon garçon. Je pense qu'il n'a pas changé. (...) Kylian Mbappé a été le meilleur joueur non-argentin de la Coupe du monde. Il n'y a aucun autre joueur qui a fait une telle différence dans la Coupe du monde, à part Messi."