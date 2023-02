Carlo Ancelotti lance le choc face à Liverpool

Le Real Madrid rencontre Liverpool ce mardi soir en 8e de de finale de Ligue des Champions.

Remake de pas une, mais bien de deux récentes finales de Ligue des Champions. Face à Liverpool, le Real Madrid veut faire la passe de trois et serait inspiré de prendre une belle option sur la qualification ce mardi soir.

Pas question de céder à l'excès de confiance pour Carlo Ancelotti, le coach du Real, qui sait que les circonstances sont différentes comparé à la finale remportée par ses hommes il y a quelques mois. "Cette fois, ce sera totalement différent, parce qu'il y aura deux matches, donc il faudra être bons pendant 180 minutes."

Et si les Reds tirent la langue en championnat, Ancelotti connait assez les forces de cette équipe pour s'en méfier. "Liverpool n'a pas changé. On s'attend à un affrontement avec beaucoup de pression, où on n'aura pas le temps de respirer", a déclaré l'Italien dans des propos relayés par L'Equipe.