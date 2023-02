Domenico Tedesco entend bien faire respecter une règle essentielle aux Diables Rouges

Qui dit nouveau patron, dit nouvelles règles. L'arrivée de Domenico Tedesco au poste d'entraîneur national des Diables Rouges apportera sans aucun doute des changements.

Domenico Tedesco est arrivé à la tête des Diables Rouges très récemment mais entend bien faire respecter plusieurs règles et se faire respecter par la même occasion.

"La discipline est importante pour moi", a déclaré le nouveau sélectionneur national dans Het Laatste Nieuws. "Je veux que tout le monde se sente bien dans le groupe et c'est pourquoi il faut certaines règles."

L'entraîneur germano-italien aimerait que la bonne entente soit présente dans son groupe et que les joueurs profitent un maximum des moments entre eux.

"Je me souviens encore d'une anecdote en rapport avec un club allemand. Je me souviens que tout le monde est arrivé à temps pour le dîner. Mais dix minutes plus tard, toutes les tables étaient à nouveau vides. Dans le sud de l'Italie, les gens commencent à déjeuner à midi et ne finissent qu'à quatre heures", a confié Tedesco en rigolant.

Je pense qu'il est important que le groupe puisse profiter de tels moments

"Je ne veux pas dire que tout le monde devrait s'asseoir à table pendant deux heures. Mais je pense qu'il est important que le groupe puisse profiter de tels moments", a-t-il ajouté.

Tedesco s'est même "vanté" que dans chaque club dans lequel il est passé "à la fin, les joueurs prenaient un café ou un thé après le dîner".