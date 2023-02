L'Angleterre pleure la mort d'un commentateur légendaire

La BBC a confirmé ce jeudi la mort de son ancien commentateur, John Motson.

Motson a commencé sa carrière en 1971, pour le célèbre Match of the Day. Avec à son actif, notamment 10 Coupes du monde, 10 Euros et 29 finales de coupes nationales, il comptabilise pas moins de 2500 matchs commentés.

Motson était considéré comme l'un des commentateurs les plus reconnus en Angleterre. Après 50 ans de carrière, il avait pris sa retraite en 2018. Les mots d'hommage affluent depuis l'annonce de sa mort.

Rest in peace, John Motson.



The legendary commentator, who had an illustrious 50-year career with the BBC, has died aged 77.