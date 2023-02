Arrivé entouré de doutes, désormais incontournable à Anderlecht : Slimani donne raison à Fredberg

Beaucoup avaient leurs doutes concernant l'arrivée en dernière minute d'Islam Slimani au RSC Anderlecht, au terme d'une saga regrettable. Jesper Fredberg affirmait que l'Algérien n'était pas un "panic buy" mais était sur sa liste.

Ne nous faites pas dire ce que Jesper Fredberg n'a pas dit : non, Islam Slimani n'était pas le choix n°1 du Sporting d'Anderlecht. Il n'était peut-être même pas le n°2. Mais alors que la piste Arokodare s'est éloignée direction la Cegeka Arena de Genk, le plan Slimani a été activé et rapidement finalisé. Et depuis, les sceptiques se sont tus.

Présence physique, conservation du ballon, grinta, un peu de vice : le meilleur buteur de l'histoire de la sélection algérienne a déjà prouvé tout ce qu'il pouvait amener. Contre Ludogorets, il avait déjà été précieux et impactant à l'aller, et a marqué (même si le but ne lui a pas été accordé) un but très important au retour.

Et Slimani va encore progresser...

Seul bémol : à 34 ans et après peu de temps de jeu en première partie de saison, Islam Slimani ne peut pas encore jouer 90 minutes. Peut-être n'y arrivera-t-il plus du tout. On imagine cependant que sa marge de progression est encore bien présente à mesure qu'il prendra du rythme et des automatismes. Slimani améliore même les joueurs autour de lui par sa simple présence, et les centres d'Amuzu paraissent téléguidés vers son pied ou sa tête.

La présence physique était un véritable point faible au Sporting où peu de joueurs culminaient même à 1m70. Avec l'Algérien, il y a quelqu'un dans la boîte, mais aussi quelqu'un pour aller au charbon. Un gars pour oser tirer, aussi. S'il prend moins facilement la profondeur que Fabio Silva, Slimani participe au jeu avec plus d'intelligence tout en ayant un profil comparable. Un renfort hivernal parfait, c'est un renfort hivernal dont l'impact est immédiat. Bien vu, Jesper Fredberg...