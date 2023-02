Eupen, à 10 contre 11, offre une très belle performance face au Cercle de Bruges

L'AS Eupen a pris un point précieux face au Cercle de Bruges. Les Pandas auraient même pu espérer mieux, et ce alors qu'ils étaient à 10 dès la 17e minute !

Près de 80 minutes de jeu à 10 contre 11 : l'AS Eupen prenait un gros coup sur la tête avec l'expulsion à la 15e minute de Brandon Baiye, pour un pied qui traîne sur Abu Francis. La rencontre était jusque là équilibrée : Stef Peeters avait transformé un penalty de justesse malgré les gants de Majecky, mais le Cercle avait égalisé sur une phase limpide ponctuée par un véritable pétard d'Abu Francis aux 25 mètres (13e).

Et malgré son infériorité numérique, Eupen persiste : une très belle phase de contre est ponctuée par N'dri (2-1) à la 28e minute. Le Cercle profite ensuite d'un ballon flottant mal géré par Lennart Moser, dont Ayase Ueda profite (39e). En seconde période, alors que Majecki a dû céder sa place dans les buts du Cercle, Gassama perd un face-à-face avec Warleson ; Ueda prive ensuite son coéqupier Denkey d'un but tout fait (53e). Il y aura finalement un but annulé pour hors-jeu de chaque côté, pour Marcelin à la 63e, puis Prevljak dans les arrêts de jeu. Eupen n'aura cependant jamais paru à 10 contre 11, et prend un point important dans la course au maintien.