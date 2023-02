Très mauvaise nouvelle pour Chelsea !

Plus rien ne va chez les Blues, qui vont devoir remonter la pente sans leur très expérimenté défenseur, Thiago Silva.

10e de Premier League, éliminé de la Ligue des Champions et des deux coupes nationales, Chelsea vit une saison cauchemardesque. Les hommes de Graham Potter, de plus en plus contesté au poste d'entraîneur, n'ont plus gagné en championnat depuis le 15 janvier - soit 5 matchs - et auront besoin d'un véritable miracle pour être européens en fin de saison - Newcastle, qui occupe la 5e et dernière place qualificative pour l'Europe, est à 10 points.

Une mauvaise nouvelle de plus vient s'ajouter à ce tableau noir : Thiago Silva, sorti sur blessure lors de la défaite à Tottenham (2-0) après une intervention sur Kane, s'est blessé aux ligaments du genou. Sans doute, les Blues devront faire sans leur défenseur brésilien de 38 ans pendant plusieurs semaines, lui qui était titulaire indiscutable cette saison.

Des examens complémentaires "ont confirmé que les ligaments du genou de Thiago sont endommagés et il va maintenant travailler en étroite collaboration avec le département médical du club pendant sa rééducation afin de revenir à l’action dès que possible", explique un communiqué du club.