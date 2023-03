Le sélectionneur de la Croatie a refusé de voter pour les trophées de la FIFA, il explique pourquoi

Zlatko Dalic a décidé de ne pas voter pour les trophées FIFA The Best de l'année 2022. Il a tenu à expliquer pourquoi dans une lettre ouverte diffusée sur le site de la fédération croate.

Alors que tous les sélectionneurs sont invités à voter pour les différents trophées décernés lors de la cérémonie des 'FIFA The Best Awards', le sélectionneur croate a décidé de faire l'impasse. Zlatko Dalic estime que la FIFA manque de respect à la Croatie, comme il l'explique dans une lettre ouverte publiée par sa fédération. "Je suis déçu par l'attitude de la FIFA envers l'équipe nationale croate, parce que je suis convaincu que nous méritons plus de respect. ", insiste-t-il.

Le sélectionneur croate regrette notamment que Luka Modric ait été le seul joueur de son effectif à faire partie des 14 nominés de la FIFA pour le titre de joueur de l'année. "Si des joueurs et des coachs brésiliens, espagnols, allemands, anglais ou italiens avaient eu le même genre de résultats que nous, ils auraient été nominés pour tous les trophées possibles. Je veux plus de respect pour notre équipe, nos joueurs et pour moi-même, parce qu'avec deux médailles en deux Coupes du monde, on le mérite", conclut Dalic.