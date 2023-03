Sensation aux Pays-Bas : un club amateur écrase un club d'Eredivisie en Coupe !

La magie de la Coupe n'est pas morte partout. Aux Pays-Bas, un club amateur a atteint les demi-finales de la compétition en écrasant le FC Utrecht.

C'est le genre d'exploit qu'on est plus habitué à voir en Coupe d'Angleterre ou en Coupe de France, et presque jamais en Coupe de Belgique. Cette fois, c'est en Coupe des Pays-Bas que la magie a pris place : Spakenburg, club de Tweede Divisie (la D3 néerlandaise), a éliminé le FC Utrecht en quart de finale.

Et avec la manière : le club amateur a été l'emporter 1-4 sur la pelouse d'Utrecht. Le SV Spakenburg est 7e en D3, Utrecht est 7e en Eredivisie. Un seul joueur de Spakenburg a même ne serait-ce qu'une valeur marchande estimée par Transfermarkt, et il s'agit d'un joueur prêté par l'Excelsior Rotterdam (Luuk Admiraal, 50.000 euros) ! Une sacrée débâcle donc pour le FC Utrecht, à laquelle ont participé deux Belges : Othman Boussaid, international U21 et titulaire, et Anthony Descotte, prêté par Charleroi et monté au jeu.