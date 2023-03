Le département d'arbitrage donne de nouvelles images qui brossent un tableau totalement différent de la phase controversée de cette semaine

Mardi, tout le monde du football belge était sur les rotules suite au carton rouge donné à Alessandro Ciranni pour sa faute sur Rob Schoofs. Le département des arbitres nous a maintenant donné un angle de caméra très différent de cette phase.

Et ces images montrent que le carton rouge ne concernait pas la jambe droite de Ciranni, mais plutôt la gauche. Le défenseur de Zulte a frappé de plein fouet la cheville de Schoofs avec son genou gauche, qui est immédiatement tombé.

C'était effectivement rouge, mais seule la VAR a vu cette séquence. Mais cela nous ramène à un autre point : la communication. Si tout le monde avait vu ces images, il y aurait eu beaucoup moins de discussions.

Au département des arbitres, on l'a également admis et on promet d'y travailler. Plusieurs initiatives sont en cours pour mieux expliquer ces phases à l'avenir.