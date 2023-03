Romeo Lavia et Southampton se relancent

Un seul but, mais trois points précieux pour les Saints. Avec une nouvelle prestation convaincante de Romeo Lavia dans l'entrejeu.

Quelques jours après une élimination douloureuse en FA Cup, Southampton a remporté une précieuse victoire contre Leicester dans la course au maintien. Au terme d'un match qui aura vu quatre Belges fouler la pelouse du St Mary's Stadium. Romeo Lavia était titulaire avec Southampton, comme Timothy Castagne et Wout Faes avec Leicester, tandis que Dennis Praet est monté au jeu.

Et Romeo Lavia a marqué cette rencontre de son empreinte. Précieux à la relance et à la récupération, le jeune Belge a d'ailleurs été à la base de l'unique but du match, en arrachant le ballon dans les pieds de Kelechi Iheanacho.

Et c'est Carlos Alcaraz qui a conclu cette action pour offrir les trois points à Southampton (1-0). Une victoire qui permet à Southampton de se relancer dans la course au maintien. 19es de Premier League, les Saints n'ont plus qu'un point de retard sur le premier non-relégable.