Toby Alderweireld, la fin d'une carrière pour conclure l'autre en apothéose

Le défenseur de 34 ans a annoncé la fin de sa carrière en sélection nationale ce lundi. Dorénavant, ce sera focus sur l'Antwerp.

Ce lundi 06 mars 2023 restera le jour où Toby Alderweireld a dit adieu aux Diables Rouges. La sélection nationale perd l'un des plus grands tauliers de son histoire récente, après près de 14 ans de bons et loyaux services, et pas moins de 127 caps.

La fin d'une histoire, le "vrai" début d'une autre

Comme il l'a précisé lors de son communiqué d'adieu, Alderweireld désire se consacrer pleinement à l'Antwerp. Une décision qui, finalement, est dans la lignée du comportement d'Alderweireld depuis son arrivée à Anvers.

Formé au Beerschot mais parti très tôt vers les jeunes de l'Ajax, Alderweireld n'avait jamais pu goûter au football belge. Un plaisir qui lui tardait de connaître, et que la seule promesse d'un gros salaire de la part de Paul Gheysens n'a sans doute pas seule suffi à convaincre Toby de signer dans le club de sa ville natale - il est né à Wilrijk, dans une commune devenue depuis un quartier d'Anvers.

Car depuis son arrivée en grande pompe cet été, Toby semble véritablement s'éclater au Great Old. Il a directement été promu capitaine, faisant de lui le nouveau symbole d'un ancien géant du football belge en plein réveil. Et ceux qui pensaient qu'il était revenu de ses vacances au Qatar pour à nouveau se la couler douce sur les berges de l'Escaut se sont bien vite rendus compte de leur erreur : Alderweireld est en mission.

Directement propulsé - logiquement - titulaire, Alderweireld n'avait pas raté une seule minute toutes compétitions confondues cette saison. Il aura fallu d'une suspension, puis d'une blessure pour enrayer son impressionnant total de 3 224 minutes jouées cette saison - sans compter ses 3 matchs joués en intégralité avec la Belgique en novembre dernier. Ce qui le place, vous vous en doutez bien, parmi le top européen.

Un jubilé, avec un trophée comme but ultime

Bref, Alderweireld se sent très bien à l'Antwerp - on l'a d'ailleurs vu, souriant, dans les travées du Bosuil avec des supporters lors de son absence sur suspension. Son bonheur anversois, il n'a de cesse de le clamer dans la presse, dans laquelle il avait même déclaré - lors d'une interview à Sport/Foot Magazine -, que "s'il pouvait réecrire le scénario" de sa carrière, il choisirait l'Antwerp "en premier lieu".

Que ce soit à l'Ajax, l'Atlético Madrid ou Tottenham - où il disputera tout de même une finale de Ligue des Champions -, Alderweireld a toujours côtoyé les sommets. Il fait partie de la très rare et si recherchée race des compétiteurs-nés. En d'autres termes, et ça aussi il n'a de cesse de le dire lorsqu'on lui pose la question : il veut à tout prix remporter un titre de champion de Belgique avec l'Antwerp, le premier depuis plus de 60 ans qui serait ramené dans les terres du Bosuil.

Pour le championnat, si ce n'est pas cette année, il lui restera jusqu'à 2025 pour accomplir son rêve. Après ce sera sans aucun doute la fin d'une carrière dorée. Pour la Coupe, Toby n'en est plus qu'à un seul match avant de pouvoir étoffer son palmarès. Cette finale qu'il comparait même récemment avec celle jouée en Ligue des Champions le 1er juin 2019 au Metropolitano de Madrid face à Liverpool. C'est dire la grande importance qu'il lui accorde.