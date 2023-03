Christophe Dugarry détruit totalement un joueur du PSG

Neymar, blessé, ne disputera plus la moindre rencontre cette saison. Pour le plus grand bonheur de Christophe Dugarry manifestement.

L'ancien international français Christophe Dugarry considère que la blessure de Neymar est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. L'analyste en a assez du Brésilien et pense que les Parisiens sont plus équilibrés sans la star.

Neymar s'est gravement blessé à la cheville lors de la rencontre face au LOSC, ce qui l'éloignera des terrains jusqu'à la fin de la saison. Une bonne nouvelle pour les Parisiens, estime l'analyste Dugarry sur RMC Sport. "Je suis content pour le PSG qu'il soit blessé. Christophe Galtier (l'entraîneur du PSG, ndlr) doit être content de cette nouvelle. Cette équipe est beaucoup plus équilibrée avec cinq défenseurs, trois milieux de terrain et le duo Messi-Mbappé."

Le champion du monde français va plus loin et donne son avis sur Neymar. "Je ne peux pas supporter de le voir. Je n'en peux plus. Je le trouve insupportable dans ses dribbles, son comportement. Je ne veux plus le voir sur le terrain". Le PSG, qui affronte le Bayern Munich mercredi, a confirmé que l'ailier devrait être opéré de sa blessure.