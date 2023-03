Hein Vanhaezebrouck compare le prochain adversaire de Gand à...Benfica

Ce jeudi soir, La Gantoise croisera le fer avec Istanbul Basaksehir en huitième de finale de la Conference League.

Le week-end dernier, Istanbul Basaksehir s'est incliné 1-0 face à Alanyaspor en championnat. Il s'agissait du premier match après l'arrêt du championnat pendant un mois en raison des tremblements de terre. Un facteur qui affectera certainement le match contre Gand.

"Vous voyez bien qu'ils ont été à l'arrêt pendant un mois, mais ils ont une grosse équipe. Cela devrait nous permettre de croire que quelque chose est possible, peut-être même une victoire", a confié Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse.

"C'est la même équipe que contre l'Antwerp. Bien sûr, il y a quelques nouveaux venus et quelques joueurs qui ont quitté l'équipe, mais les mêmes schémas qu'à l'époque restent visibles. Ils peuvent jouer un très bon football, ils sont très forts techniquement. C'est comme Benfica, sauf qu'avec les Portugais, ça va un peu plus vite. Basaksehir peut aussi apporter ce jeu de passes rapides, car ils ont aussi des gars qui peuvent jouer sous la pression et qui trouvent toujours la solution. Nous devons essayer d'éviter cela pour qu'ils ne puissent pas développer leur propre jeu", a prévenu le coach de Gand.