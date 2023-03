Michy Batshuayi, la stabilité tant attendue ?

Michy Batshuayi réalise une excellente saison à Fenerbahçe. Le meilleur buteur belge de la saison rêve d'atteindre son premier quart de finale européen. Il se sent bien en Turquie et, pour une fois, ne semble pas à la recherche d'un nouveau club. Une bonne nouvelle pour Tedesco et les Diables Rouges

"Je n'ai pas pu jouer beaucoup ces dernières saisons", répond l'attaquant de 29 ans. "Je pense que je marquerai plus de buts si j'ai plus de temps sur le terrain. L'entraîneur m'a dit que je devais marquer au moins 14 à 15 buts chaque saison", témoigne Batshuayi. Il souhaite maintenir cette stabilité et se sent très bien cette saison. "Mes coéquipiers et les gens qui m'entourent croient en moi. Tout est en place pour que je sois performant.

Outre la lutte pour son record personnel de buts, Michy rêve évidemment d'un succès collectif. Son équipe s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de Turquie et est toujours en course pour le titre. De plus, elle peut poursuivre son aventure européenne en cas de victoire contre Séville jeudi.

Michy Batshuayi n'a jamais atteint un quart de finale européen dans sa carrière. Il n'a plus joué depuis le désastre en Turquie et est maintenant prêt à reprendre sa marche en avant. "Oui, Batsman est de retour", a-t-il déclaré à la fin de son interview à TRT Spor.