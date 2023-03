Sammy Bossut, bouc émissaire ? "Mettez Mignolet au but et on en prend aussi..."

Ce week-end, Zulte Waregem a pris le bouillon contre La Gantoise. Sammy Bossut, vétéran et chouchou du public, n'était pas irréprochable et Mbaye Leye a dû le défendre.

Chouchou du public ? En réalité, plus vraiment. Sammy Bossut a été pointé du doigt, et ce n'est pas la première fois. Le public du Gaverbeek a hué son gardien de but, qui a pris le bouillon ce week-end et 6 buts des oeuvres de La Gantoise.

"Si je devrais protéger Sammy et le remplacer à l'avenir ? Tout le monde fait des erreurs chez nous. Je n'aurais plus personne à aligner", lance cyniquement Mbaye Leye après la rencontre. "Mettez Simon Mignolet entre les perches et s'il reçoit 10 tirs cadrés, il encaissera aussi".

Leye le sait : Zulte encaisse bien trop de buts. "Si nous prenons 67 buts, ce n'est pas juste la faute de la défense et du gardien, mais de toute l'équipe", relativise l'entraîneur des Flandriens.