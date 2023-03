Mondial 2030 : Un pays africain rejoint la candidature commune de l'Espagne et du Portugal

Alors que la prochaine édition de la Coupe du Monde en 2026 sera organisée en Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis et Mexique), la FIFA devra trancher deux ans avant pour attribuer le Mondial 2030.

L’Espagne et le Portugal ont fait savoir ces derniers mois qu'ils étaient prêts à organiser le Mondial 2030 après l’ajout puis le retrait de l’Ukraine au sein de ce rassemblement européen. Ce mardi, le Maroc s’est officiellement joint à cette candidature commune. "Sans précédent dans l’histoire du football, cette candidature commune sera celle de la jonction : entre l’Afrique et l’Europe, entre le Nord et le Sud de la Méditerranée, et entre les mondes africains, arabes et euro-méditerranéens", a notamment annoncé Mohammed VI, le Roi du Maroc.