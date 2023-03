Pas d'appel de son club : un joueur de Manchester United connaît sa lourde suspension

Manchester United s'est pris les pieds dans le tapis contre la lanterne rouge Southampton (0-0) et voit ses concurrents dans la bataille au top 4 se rapprocher. Contre les Saints, Casemiro s'est vu attribuer une carte jaune par l'arbitre Anthony Taylor pour un tacle sur Carlos Alcaraz. Après visionnage de la vidéo, l'arbitre principal a finalement exclu le milieu de terrain brésilien, qui a été forcé de quitter ses partenaires prématurément pour la deuxième fois cette saison.

Une statistique surprenante pour Casemiro qui n'avait jamais été exclu en 9 années au Real Madrid. Dans un communiqué, Manchester United a réagi à cette décision en déclarant que le club n'irait pas en appel de la suspension de 4 matchs infligée à l'encontre de son numéro 18. Avant la trêve internationale, il manquera donc le match contre Fulham, dimanche prochain (FA Cup).

Au mois d'avril, le joueur de 31 ans assistera depuis les tribunes au déplacement à Newcastle et aux réceptions de Brentford et Everton. Suspendu en compétition domestique, Casemiro sera donc bien présent pour le 8e de finale retour d'Europa League contre le Betis Séville, ce jeudi.

