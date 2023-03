Vincent Janssen critiqué aux Pays-Bas après sa décision d'arrêter la sélection nationale

L'attaquant néerlandais de l'Antwerp a récemment décidé de dire au revoir à l'équipe nationale. Une décision qui semble diviser aux Pays-Bas.

A seulement 28 ans et après 22 sélections (7 buts) chez les Oranje, Vincent Janssen a décidé de quitter la sélection nationale.

L'annonce de sa retraite - avec celle de Luuk de Jong, alors qu'il venait d'être re-selectionné il y a à peine un an, fait grincer quelques dents aux Pays-Bas, c'est le cas de Youri Mulder, ancien international néerlandais (9 sélections) et passé par Twente et Schalke 04 notamment.

"Je ne comprends pas vraiment (cette décision). Il s'agit de défendre son pays et Janssen, en particulier, est encore très jeune. Je n'aurais jamais pris une telle décision moi-même. Même si vous ne jouez pas tout, c'est un honneur d'être international. En fin de compte, c'est un choix personnel. Peut-être qu'ils ressentent des douleurs et qu'il a besoin de plus de repos dans son emploi du temps. C'est aussi possible qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans le groupe", a sonné Mulder dans les colonnes du Telegraaf.

"Ils ont en fait un peu laissé tomber les choses", a continué Mulder, faisant remarquer le manque de profondeur d'effectif dans l'attaque des Pays-Bas. Derrière Depay et Weghorst, il n'y a que Brian Brobbey, mais il ne joue pas tout à l'Ajax."