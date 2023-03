Anderlecht célèbre son maillot "le plus populaire de tous les temps", fruit de la collaboration avec un célèbre rappeur

Le maillot européen du RSC Anderlecht pour la saison 2022-2023 a battu tous les records de vente.

Anderlecht a annoncé sur son site officiel que le maillot Joma noir et or "BXL", lancé en collaboration avec le rappeur bruxellois Damso et porté cette saison pour les matchs européens, avait dépassé le chiffre des 15 000 exemplaires vendus - y compris "lors de la série de concerts internationaux de Damso".

Ce qui fait alors de ce maillot "le plus vendu de l'histoire" du RSC Anderlecht.