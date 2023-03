La Gantoise veut rêver : "Si on passe, avec un bon tirage, qui sait..."

Ce jeudi, La Gantoise défie Basaksehir à Istanbul. Un match qui s'annonce difficile, mais Hein Vanhaezebrouck veut y croire.

Hein Vanhaezebrouck sait que le résultat du match aller ne place pas La Gantoise dans une position idéale au moment de se rendre à Istanbul. "Venir ici avec un match nul, ce n'est pas l'idéal, non. Istanbul est favori, mais nous voulons créer la surprise", affirme-t-il dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Du côté de Basaksehir, on parle du match "le plus important de l'histoire du club". Gand ne peut pas en dire autant. "Nous avons déjà joué un quart de finale européen, il y a longtemps", sourit Vanhaezebrouck, qui était déjà aux manettes à l'époque. "Mais bien sûr, c'est un match important pour nous aussi".

Et pour cause : si à l'époque, les Buffalos avaient surpris en Europa League, les espoirs de victoire finale étaient quasi-nuls. Cette fois...pourquoi pas ? "Nous voulons passer, nous y croyons. Et derrière, selon le tirage que tu obtiens, tu ne sais pas jusqu'où tu peux aller", estime Hein Vanhaezebrouck.