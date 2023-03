Radja Nainggolan réagit : "Huit verres ? Je peux même en boire 20..."

Le président de la Roma a récemment fait sourire en déclarant que Radja Nainggolan boirait 8 verres si vous les mettiez devant lui. Le Ninja a réagi avec humour.

La carrière de Radja Nainggolan aurait probablement été différente si l'ex-Diable Rouge avait été un peu plus sérieux, mais il n'aurait alors pas été lui-même. Les propos du président de l'AS Rome, Walter Sabatini, selon lesquels Nainggolan pourrait boire 8 verres une veille de match si on les lui proposait ont fait sourire l'intéressé.

"J'ai déjà appelé mon ami Walter. Je lui ai dit que 8 verres, ce n'était pas beaucoup", plaisante-t-il dans le Corriere della sera. "Je peux même en boire 20. Mais alors, en effet, je jouerai un mauvais match le lendemain". Radja Nainggolan sait qu'il a un mode de vie peu adapté à la vie d'un footballeur professionnel.

"J'ai choisi d'être heureux. La nature m'a donné un corps qui me permet de ne pas être trop affecté par les bêtises que je fais la veille", explique-t-il. Et on ne le changera plus.