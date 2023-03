🎥 La poisse pour Michy Batshuayi, sa présence chez les Diables compromise

A l'aube de la première sélection de Domenico Tedesco, Michy Batshuayi est sorti blessé lors de cette soirée de Coupe d'Europe.

Opposé au FC Séville, l'attaquant de Fenerbahçe a quitté le terrain après 19 minutes de jeu. Il semble blessé à l'aine et a été transporté sur une civière.

Sa durée d'indisponibilité n'est pas encore connue, mais le prochain break international pourrait arriver trop tôt pour lui.

Batshuayi, Injured during a sudden counterattack. Sudden flexing of the adductor muscles may occur. There is no explanation yet, but I think the groin area is struggling when trying to control the ball. #UEL #ınjury #fenerbahçe #fenerbahce #Fenerbahce pic.twitter.com/9ceaYYcjjM