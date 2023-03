Olivier Deschacht pronostique son champion de Belgique

À quelques journées de la fin de la saison régulière, beaucoup de choses peuvent encore changer au classement.

Grand favori après un début de saison en fanfare, le Racing Genk a perdu de la vitesse et a vu l'Union et l'Antwerp revenir dans la course.

Pour Olivier Deschacht, la lutte pour le titre promet donc d'être particulièrement passionnante : "Genk perd son avance à tel point que tout est à refaire. Le départ de Paul Onuachu a été une bonne opération financière, mais une mauvaise opération pour les ambitions de titre", a évoqué l'ancien défenseur dans Gazet van Antwerpen.

L'Antwerp semble également en pleine forme ces dernières semaines, tandis que l'Union est toujours présente lors des grands matches. Deschacht estime cependant que les Limbourgeois méritent ce titre : "A mes yeux, c'est Genk qui mérite le plus le titre. Nous avons vu les meilleures choses de Genk cette saison, mais oui... La saison dernière, l'équipe qui méritait le titre n'y est pas parvenue non plus".