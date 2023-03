Vanhaezebrouck dédie la qualification à l'un de ses joueurs: "On voulait lui offrir cette chance-là!"

La Gantoise a arraché la deuxième qualification de son histoire pour les quarts de finale d'une compétition européenne, mercredi, à Istanbul. HVH a tenu à dédier cette large victoire à l'un de ses protégés, qui pourrait avoir l'occasion de participer aux quarts de finale.

1-4, un triplé de Gift Orban et un deuxième quart de finale européen, plus de trente ans après le premier: la fête était totale pour les Buffalos en Turquie mercredi soir. Et Hein Vanhaezebrouck était forcément satisfait, au micro de Sporza, après cette large victoire: "On a fait un match plein et très mature", savoure le coach gantois.

"J'espère que Tarik sera prêt pour les quarts de finale"

Mais cette victoire a aussi une saveur particulière parce qu'elle pourrait permettre à Tarik Tissoudali d'évoluer sur la scène européenne cette saison. "C'est aussi un peu pour lui qu'on a joué aujourd'hui. Il nous a accompagnés en Turquie et il a parlé avec le groupe avant le match. Ça a motivé tout le monde. Mes joueurs voulaient lui offrir l'occasion de jouer sur la scène européenne cette saison, j'espère qu'il sera prêt pour les quarts de finale", souffle le T1 gantois.

Victime d'une déchirure des ligaments croisés en tout début de saison, Tarik Tissoudali travaille ardemment à son retour. L'international marocain a repris l'entraînement et devrait pouvoir reprendre la compétition dans les semaines à venir. Suffisamment tôt pour participer aux quarts de finale de la Conference League, prévus les 13 et 20 avril prochains? Affaire à suivre...