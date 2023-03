Ronny Deila mis l'honneur par le Standard de Liège : "Je suis vraiment très reconnaissant"

Le technicien norvégien est évidemment l'une des révélations de la saison en Jupiler Pro League. Arrivé en bord de Meuse en provenance de New York City, le technicien norvégien a rapidement mis tout le monde d'accord. Il est même désormais dans le viseur du Club de Bruges.

La popularité de Ronny Deila atteint des sommets inégalés à Liège. Le technicien norvégien a sorti les Rouches de l'abîme dans lequel ils étaient tombés et a fait du quatorzième de la saison dernière un prétendant au top 4. Marc Degryse avait dit la semaine dernière que Deila tirait le meilleur parti d'un groupe qui n'est pas exceptionnel. Le courant passe très bien entre e coach et ses joueurs, mais aussi avec les supporters du matricule 16. Son "Ronny Roar" après les victoires est devenu un rituel à Sclessin.

"C'est vraiment sympa si les fans l'achètent"

L'ancien coach du Celtic est ultra populaire désormais en Cité Ardente, et le Standard l'a bien compris. Il va même bientôt se mettre à vendre des T-shirts à l'effigie de son entraîneur d'ici une ou deux semaines. Une initiative plutôt unique. "C'est vraiment sympa si des fans l'achètent. Toute personne aime se sentir aimée et savoir que son travail est apprécié. Je suis vraiment très reconnaissant, mais en même temps j'ai envie de dire que c'est un travail régulier. Je ne me préoccupe pas trop de ce qu'il y a autour, je me concentre uniquement sur l'amélioration de l'équipe. Nous devons continuer de progresser et nous verrons où nous en sommes dans trois ans. Le club et moi avons les ambitions de faire plus que de se battre pour le top 4. Mais il faut y aller étape par étape. Nous sommes septièmes du classement à l'heure actuelle", a conclu Deila qui n'a jamais caché qu'il voulait remporter le titre avec les Rouches.