Frederik D'Hollander débute sa mission sauvetage à Zulte Waregem : "J'ai dit à mes joueurs que rien n'était impossible"

Zulte Waregem, 17e du championnat, n'a plus le choix : il faut, coûte que coûte, grappiller des points pour encore espérer se sauver.

Nommé cette semaine en lieu et place de Mbaye Leye, Frederik D'Hollander a accepté ce poste "par amour du club. Je veux tout faire pour guider Zulte Waregem dans cette période difficile", a déclaré le nouveau T1 de l'Essevee en conférence de presse selon des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Pourquoi je suis devenu T1 et Davy (De Fauw) T2, et pas l'inverse ? Permettez-moi de ne pas répondre à cette question, ni de discuter des raisons qui ont pu mener à la décision du conseil", a contiuné D'Hollander. "Ma personne n'est pas importante dans cette affaire. Ma mission est très claire : préparer l'équipe pour le match à Sclessin, faire en sorte que nous soyons suffisamment résistants pour passer entre les lignes à Liège et prendre des points."

L'ancien joueur du club sait que sa mission sera très compliquée, mais il veut y croire. "Le fait qu'il y ait une pression est, en ce qui me concerne, la logique même. Dans les conversations avec les joueurs, j'ai mis l'accent sur la croyance en leurs qualités. Et le fait que gagner des points au Standard ne soit pas une utopie. Je voulais surtout faire passer le message que rien n'est impossible. Le Standard est également sous pression pour atteindre le top 4. Cela pourrait jouer en notre faveur, on ne sait jamais."